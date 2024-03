Die Bandbreite der Zuschriften, die uns zu unserem Aufruf „Wählen gehen oder nicht?“ erreicht haben, ist groß. Und die Aktion geht weiter.

„Dieses Jahr werde ich wohl nicht wählen gehen“, schreibt ein von der Politik enttäuschter Leser aus Mutterstadt, der 40 Jahre lang keine Wahl ausgelassen hat. „Ich gehe sicher wählen. Nur ich weiß jetzt noch nicht, wen“, schreibt ein anderer. Eine Leserin aus Neuhemsbach sagt: „Eine hohe Wahlbeteiligung ist wesentlich für den Schutz unserer Demokratie.“ – Die Bandbreite der Zuschriften, die uns zu unserem Aufruf „Wählen gehen oder nicht?“ erreicht haben, ist groß. Das freut uns, und wir freuen uns auch auf den weiteren Austausch zum Thema mit unseren Leserinnen und Lesern.

Wir, die Redaktion der RHEINPFALZ am SONNTAG, wollen uns im Mai in einer Spezialausgabe mit den Themen „Wählen“ und „Nichtwählen“ befassen, und fragen Sie daher: Warum gehen Sie nicht wählen? Warum gehen Sie wählen? Was spricht aus Ihrer Sicht fürs Wählen? Was spricht dagegen? Hintergrund sind die Kommunalwahlen und die Europawahl im Juni – und vor allem die nachlassende Wahlbeteiligung in Deutschland.

So erreichen Sie uns

Schreiben Sie uns bitte per E-Mail an ras-aktion@rheinpfalz.de oder per Post an RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Bitte nennen Sie uns auch eine Telefonnummer, wenn wir Sie anrufen dürfen, um mit Ihnen übers Wählen oder übers Nichtwählen zu reden.