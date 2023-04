Kanada

Hausboot ab Ottawa

Le Boat baut sein Angebot in der kanadischen Provinz Ontario aus. Am 19. Mai eröffnet der Hausbootvermieter einen weiteren Abfahrtshafen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Sechs neue Routen sind dann von hier aus möglich – darunter Einwegfahrten von der Hauptbasis Smiths Falls nach Ottawa oder umgekehrt. Die Kombination beider Ziele war bisher nur während einer zehntägigen Rundfahrt möglich, nun ist sie auch innerhalb einer Woche machbar und individuell in einen Roadtrip durch Kanada integrierbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.leboat.de

USA

Die „American Queen“

Der Stuttgarter Veranstalter Nicko Cruises hat auf der Internationalen Tourismus-Börse Berlin (ITB) die Neuheiten für die Saison 2024/25 vorgestellt. Demnach bietet Nicko Cruises ab 2024 auch Flusskreuzfahrten in den Vereinigten Staaten von Amerika an – mit der „American Queen“, dem größten jemals gebauten Schaufelrad-Dampfer. Auf dem Mississippi geht es von New Orleans bis Memphis. Die „American Queen“ bietet Platz für 417 Passagiere und wurde 2017 renoviert. Mehr dazu finden Interessierte im Internet unter

www.nicko-cruises.de

Spanien

Mit E-Bikes erkunden

Für Fahrrad-Enthusiasten hat der Veranstalter Reisen mit Sinnen nun eine 15-tägige Individualreise auf der Atlantikinsel Madeira kreiert (ab 1940 Euro). Die einzelnen Strecken sind auf vier bis 5,5 Stunden angelegt und umfassen in der Regel zwischen 40 und 50 Kilometer. Das Gepäck wird von Hotel zu Hotel transportiert. Weitere Informationen und Buchung sind im Internet verfügbar unter

www.reisenmitsinnen.de

Nordirland

Nonstop nach Belfast

Ab dem 23. April gibt es eine Nonstop-Verbindung zwischen Frankfurt und Belfast. Viermal pro Woche fliegt Lufthansa die Heimat der „Titanic“ direkt an, mittwochs und sonntags jeweils ab 7.30 Uhr, montags und freitags ab 14.50 Uhr. In die andere Richtung geht es mittwochs und sonntags um 9.35 Uhr sowie montags und freitags um 16.55 Uhr. Buchbar sind die Flüge bereits jetzt. Die nordirische Metropole Belfast eignet sich für eine Städtereise und ist außerdem ein idealer Ausgangspunkt für eine Erkundung Nordirlands. Weitere Informationen hierzu stehen im Internet bereit unter www.ireland.com/de-de/ destinations/experiences/belfast

Deutschland

CO 2 leicht kompensiert