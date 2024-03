Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gläubige Muslime begehen in den nächsten 30 Tagen den Ramadan. Im Fastenmonat ist die Unterstützung der Armen besonders wichtig. Wer in der Istanbuler Gemeinde von Osman Gökrem Gutes tun will, muss selbst mit anpacken. Mit Geld allein ist es nicht getan. Von Susanne Güsten

Unrasierte Männer in Mützen drängen sich morgens in der Gasse vor einer kleinen Moschee in Istanbul. Helfer schleppen Kessel voller Bohnensuppe und Reis heran und wuchten sie auf