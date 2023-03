Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst verteidigt BASF-Chef Martin Brudermüller seinen China-Kurs als alternativlos, dann kündigt er vergangene Woche einen Stellenabbau an – auch im Stammwerk in Ludwigshafen. Zeit für Gespräche mit Anilinern.

Wo, wenn nicht auf der Straße, ließe sich offener über all das sprechen, was hier gerade passiert: Brudermüller, Stellenabbau, China, überhaupt Brudermüller. Also