Spottlicht:

Kunst kann weg

Gratulation, liebe CSU, ihr habt mal wieder euren Blick fürs Wesentliche unter Beweis gestellt. Künftig wird in den Grundschulen eures Freistaats mehr Mathe unterrichtet. Und mehr Deutsch – erste Fremdsprache nicht nur für Kinder von Migranten, sondern auch für viele Ur-Bajuwaren. Dafür muss an anderer Stelle gespart werden. Dann gibt’s halt weniger Kunst, Musik und Werken. Frei nach dem Motto: Das ist Kunst, das kann weg. Da basteln und malen die kleinen Blagen eh nur unansehnliches Zeug, das man daheim an die Küchenwand hängen muss, und quälen Mama und Papa mit dem Klang der Blockflöte. Reli hingegen bleibt unangetastet. Da werden schließlich Werte vermittelt! Und wer könnte das besser als die Kirche?

