Die relativ hohen Tarifabschlüsse in den letzten Monaten haben den Gewerkschaften reichlich Rückenwind gegeben. Das war deutlich spürbar an der entspannt-lockeren Atmosphäre des Mai-Empfangs des DGB-Stadtverbandes Frankenthal, bei dem am Freitag eigene Erfolge herausgestellt, aber auch kritische Töne angeschlagen wurden.

Die prägnanten Redebeiträge kreisten um das Motto „Mehr Lohn. Mehr Freizeit. Mehr Sicherheit“ und setzten sich mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit ebenso auseinander