In der „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG geht es diesmal adlig zu.

Was war nie Sitz eines Pfalzgrafen bei Rhein?

a) Burg Stahleck

b) Burg Falkenstein

c) Burg Cochem

Lösung der jüngsten Frage

c) Der Code Civil galt in der Pfalz bis 1900, bis zur Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Die Gewinner: Heiko Völpel (Weisenheim am Sand), Karin Schieren (Ottersheim), Winfrid Burger (Homburg).