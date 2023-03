Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tomateplanz-Manie un Selwerback-Irrsinn – wer holt uns do widder raus?

Es gebt so e paar Trends, die sich mir nit erschließen. Iwwer die Tomateplanzer hämmer’s jo schunn g’hatt. Was in drei Deiwels Name soll des bringe, sein Gaarde oder sein Balkon de ganze