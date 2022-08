Pech und Schwefel:

Die Turmbläser vom Michel

Die Hamburger Turmbläser Horst Huhn (rechts) und Josef Thöne schauen mit ihren Trompeten aus einem Fenster im Turm der Hauptkirche St. Michaelis, besser bekannt unter dem volkstümlichen Namen Michel. Am 1. August feierten die Musiker ihr 30-Jahr-Jubiläum und spielten deshalb auf der siebten Etage des Turms gemeinsam ein Kirchenlied. Seit dem 1. August 1992 steigt oder fährt einer von beiden montags bis samstags jeden Morgen und jeden Abend sowie sonntags um 12 Uhr auf die siebte Etage der berühmten Kirche und stimmt mit der Trompete einen Choral an, den er in alle vier Himmelsrichtungen spielt. Die Tradition besteht in der Hansestadt seit Jahrhunderten.