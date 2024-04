Regen, einzelne Gewitter, aber auch trockene Phasen - das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen unbeständig.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen weiterhin wechselhaftes Aprilwetter. Am Mittwoch ist bei wechselnder bis starker Bewölkung mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad und in höheren Lagen bei um die 6 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, bei Gewittern sind starke Böen möglich. Für die Nacht zum Donnerstag sagte der DWD Glätte voraus.

Am Donnerstag prognostizierten die Meteorologen zunächst einzelne Schauer und kurze Gewitter, zum Abend lockert es auf und es bleibt trocken. Die Maximalwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. In höheren Lagen sind um die 7 Grad möglich. Das unbeständige Wetter geht auch am Freitag weiter: Zunächst ist es wechselnd bewölkt. Im Laufe des Vormittags ziehen dichte Wolken mit Regen auf, ab dem Nachmittag sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen klettern auf 8 bis 12 Grad.

