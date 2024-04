Alkohol- und Drogenkonsum sind immer häufiger Ursache für Verkehrsunfälle. Dagegen will die Polizei mit einer Aktion am nächsten Donnerstag vorgehen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Am nächsten Donnerstag müssen Autofahrer in Ludwigshafen vermehrt mit Alkohol- und Drogenkontrollen rechnen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll mit dieser Aktion auf Risiken hingewiesen werden, die sich durch den Genuss von Alkohol und anderen Rauschmitteln ergeben.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ludwigshafen sei es im Jahr 2023 zu insgesamt 246 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss und 59 Verkehrsunfällen unter Drogenbeeinflussung gekommen. Dies sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent, so die Polizei weiter. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fahre, gefährde sich selbst und alle anderen. Auch nach der Teillegalisierung sei es nicht erlaubt, unter dem Einfluss von Cannabis Auto zu fahren.

Pressemeldung