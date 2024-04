Erst ein Spatenstich für eine bedeutende Unternehmensansiedlung, dann eine Diskussionsrunde: Scholz besucht Rheinhessen - bei einem Termin gemeinsam mit Gesundheitsminister Lauterbach.

Alzey/Mainz (dpa/lrs) - Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) besuchen an diesem Montag (16.15 Uhr) das rheinhessische Alzey. Dort nehmen sie gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am symbolischen Spatenstich für ein neues Werk des US-Pharmakonzerns Eli Lilly teil. Das Unternehmen investiert dort bis 2027 rund 2,3 Milliarden Euro in eine Fertigungsstätte für injizierbare Medikamente.

Am Rande des Scholz-Besuchs in Alzey sind auch Bauernproteste geplant mit Traktoren, Blockaden soll es aber keine geben. Die Veranstalter rechnen bei einer Kundgebung am Rande des Gewerbegebietes mit 50 bis 100 Teilnehmern.

Für Scholz geht es nach der Visite in Alzey zur VRM-Gruppe nach Mainz, dort wird der Kanzler mit der Chefredaktion und Abonnentinnen und Abonnenten diskutieren.