Am Mittwochabend brechen zwei Menschen aus der psychiatrischen Klinik in Weißenthurm aus. Die Fahndung der Polizei ist zunächst erfolglos.

Andernach (dpa/lrs) - Zwei Menschen sind am Mittwochabend aus der psychiatrischen Klinik in Weißenthurm geflüchtet. Die beiden seien gemeinsam mit zwei Helfern in einem Auto mit geklautem Kennzeichen auf der Flucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen hätten bisher nicht zum Erfolg geführt. In der forensischen Klinik, die zur Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach gehört, werden Straftäter mit schweren psychischen Erkrankungen oder Suchtverhalten untergebracht.

