Am frühen Morgen schlagen Flammen aus einem Einfamilienhaus. Der Bewohner bleibt unverletzt, doch der Sachschaden ist sechsstellig.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Ein Einfamilienhaus in Idar-Oberstein hat am frühen Montagmorgen gebrannt. Der Bewohner blieb laut Polizei unverletzt. Das Haus war nach dem gegen 3.00 Uhr ausgebrochenen Feuer unbewohnbar. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Die Brandursache war vorerst unbekannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen gelöscht. Brandermittler der Polizei wollten im Laufe des Montags das schwerbeschädigte Haus in Augenschein nehmen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.