Bad Ems (dpa/lrs) - In den rheinland-pfälzischen Häfen ist im vergangenen Jahr weniger Fracht umgeschlagen worden. Wie das Statistisches Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte, meldeten die Schiffs- und Frachtführer im Jahr 2023 einen Güterumschlag von rund 18,4 Millionen Tonnen. Das waren 1,5 Millionen Tonnen oder 7,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Der Güterempfang sei um 8,6 Prozent auf 10,5 Millionen Tonnen und der Versand um sechs Prozent auf 7,8 Millionen Tonnen zurückgegangen.

