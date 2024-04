Koblenz (dpa/lrs) - Im Rahmen der Ermittlungen gegen den ehemaligen Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) zur tödlichen Flutkatastrophe 2021 sind mehr als 300 Zeugen vernommen worden. Dabei habe es sich vor allem um Mitarbeiter von Feuerwehren und Kommunen oder um Betroffene der Flut gehandelt, sagte der Chef des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, Mario Germano, am Donnerstag in Koblenz. Das Gros der Vernehmungen sei bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen gewesen. Mehr als 20 Terabyte an digitalen Daten seien gesichert und ausgewertet worden, mehr als 300 Gigabyte seien potenziell verfahrensrelevant gewesen.