Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen sonnigen und warmen Start in die Woche einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Montag tagsüber bis zu 27 Grad warm, dabei weht ein schwacher Wind aus dem Osten. Nachts kühlt es ab auf 13 bis acht Grad und auf bis zu sechs Grad in der Eifel.Am Dienstag geht es heiter bis sonnig weiter. Der DWD prognostiziert sommerlich Temperaturen von 26 bis zu 29 Grad am Nachmittag und in Hochlagen um die 24 Grad. Am Mittwoch kann es in der Vorderpfalz sogar bis zu 30 Grad warm werden.