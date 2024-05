Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in Karlsruhe soll ein Mann von drei anderen angegriffen worden sein. Außerdem soll ihm eine Goldkette vom Hals gerissen worden sein. Der Mann habe sich daraufhin mit einem Tierabwehrspray zur Wehr gesetzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall am Samstagabend niemand. Vor Ort wurden zwei Jugendliche und ein Heranwachsender festgenommen, bei denen es sich möglicherweise um die Angreifer handelte.

