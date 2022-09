Rheinland-Pfalz sieht sich schon lange zu Höherem berufen. Jedenfalls werden die Landesoberen in Mainz nicht müde zu betonen, dass es unter ihrer segensreichen Hand beständig aufwärts gehe. Passend dazu haben sie sich jetzt einen besonderen Markenbotschafter zugelegt: Ein Heißluftballon – in Schweich an der Mosel hergestellt und damit sozusagen ein Kind des Landes – soll fortan am Himmel mit dem Schriftzug „Rheinland-Pfalz.Gold“ Werbung für Deutschlands Südwesten machen.

„Zu seinem Boten wirst du heut ernannt, der einlädt hier in unser Land“ – wolkige Worte wählte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), als sie den Luftikus am Donnerstagabend in Ingelheim taufte. Als dass er aller Welt verkünde, welch wundervolles Reiseziel das Reich der drei R – Reben, Rüben, Rhein – denn sei.

Eine reichlich aufgeblasene Marketingkampagne, von der böse Zungen behaupten könnten, sie passe schon daher zum Land, weil in Mainz viel heiße Luft produziert werde, für die es endlich eine angemessene Verwendung gebe. Wenig Aufhebens wird indes in den offiziellen Verlautbarungen um den Preis für das pralle Prunkstück gemacht. Und was erst das Gas für den Brenner kostet ... Sei’s drum. Gute Fahrt, „Rheinland-Pfalz.Gold“. Lass dich nicht vom Winde verwehen!