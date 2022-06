Wer auf die Verbindung achtet kommt schnell ans Ziel. Wir stellen Reisen vor, die mit nur einmal umsteigen machbar sind.

Das Pfingstwochenende hat gezeigt: Bahnfahren kommt dank des Neun-Euro-Tickets auch bei Ausflüglern gut an. Je nach Ziel, sind die Regionalzüge nicht viel langsamer als der Fernverkehr. Auf gewissen Routen dürfen Reisende mit dem Neun-Euro-Ticket sogar Fernzüge nutzen. Mit diesen sechs Verbindungen kommt man schnell an sein Ausflugsziel:

Mannheim – Konstanz

Von der Kurpfalz bis an den Bodensee, diese Strecke klappt in rund 4:40 Stunden. Jede Stunde geht es zunächst mit der S9 bis Karlsruhe, von wo aus ein Zug der Linie RE2 Reisende bis ans Ziel bringt. Für einen Tagesausflug reicht es bei dieser Fahrzeit allerdings nicht. Wer sein langes Wochenende an Deutschlands größtem See verbringen möchte, kann die Fahrt mit der Bahn gegenüber dem Auto in Erwägung ziehen. Mit dem Pkw würde es zwar fast doppelt so schnell gehen, aber dann muss auch der Verkehr mitspielen.

Mannheim – Würzburg

Umrahmt von Spessart, Rhön und Steigerwald liegt die Main-Stadt Würzburg. Mit einer Fahrzeit von etwas über drei Stunden ist auch dies eher ein Ziel für einen mehrtägigen Kurzurlaub. Mit einem Zug der Linie RE60 fährt man erst bis Frankfurt, und dann mit der Linie RE55 bis zum fränkischen Ziel.

Ludwigshafen – Lauterecken

Für einen Tagesausflug lohnt sich ein Trip in den Pfälzerwald. In rund zwei Stunden bringen einen die Züge der S2 und RB66 von zum Bahnhof Lauterecken-Grumbach. Von dort aus kann auf Wanderrouten die Natur erkundet werden. Wer vom Bahnfahren noch nicht genug hat, kann mit der Fahrraddraisine das Glantal bis Altenglan befahren. Von Altenglan aus kommen Ausflügler mit der Bahn in zwei Stunden auch wieder zurück nach Ludwigshafen.

Ludwigshafen – Koblenz

Einmal nach Koblenz und zurück – das klappt bei rund einer Stunde und 50 Minuten Fahrt. Alle zwei Stunden fährt der RE4 bis Mainz, von wo aus es mit dem RE2 bis ans Ziel zum Zusammenfluss von Mosel und Rhein geht. Die Seilbahn bringt Besucher auf das Plateau der Festung Ehrenbreitstein. Dort öffnet sich der Ausblick über die Koblenzer Innenstadt.

Kaiserslautern – Köln

Schnell übers Wochenende auf ein Kölsch ins das Revier des anderen FCK? Das geht mit dem RE17 und dem RE5. Mit einem Umstieg in Koblenz erreicht man Köln in 3:30 Stunden. Wer die Reise erst gegen 16 Uhr beginnt, kann sich nach Ankunft zu Füßen des Kölner Doms gleich ins örtliche Nachtleben stürzen.

Kaiserslautern – Wissembourg

Frühshoppen auf Französisch klappt jede Stunde mit Zwischenhalt in Neustadt. In eineinhalb Stunden ist man mit S2 und RB53 auf der anderen Seite der Grenze. Wer mehr von unserem westlichen Nachbarland sehen möchte, kann mit einem Regionalzug der französischen Staatsbahn SNCF, genannt TER, noch bis Strasbourg weiterfahren. Dort gilt allerdings nicht mehr das Neun-Euro-Ticket.