Bei ihrem Listenparteitag setzen die rheinland-pfälzischen Grünen auf Sieg bei der Bundestagswahl – und personell auf Kontinuität bei den Abgeordneten. Einen Dämpfer gibt es aber.

Lasst uns den Bundestagswahlkampf unseres Lebens führen“, ruft Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, am Samstag den Delegierten in Rheinland-Pfalz zu. Auch wenn das Wort „Stimmung“ bei digitalen Parteitagen fehl am Platz ist, so beflügelte die Aussicht, mit Annalena Baerbock vielleicht die nächste Kanzlerin stellen zu können, doch etliche Rednerinnen und Redner.

Personell setzen die rheinland-pfälzischen Grünen auf Kontinuität für die Wahl am 26. September. Die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (54) führt die Landesliste erneut an. Die rund 200 Delegierten wählten sie mit 83,6 Prozent der Stimmen auf Platz eins, Gegenkandidaturen gab es nicht. Rößner zog 2009 erstmals in den Bundestag ein, nachdem sie zuvor maßgeblich daran beteiligt war, ein in Mainz geplantes Kohlekraftwerk zu verhindern. „Wir haben noch 30 Jahre Zeit, diesen Planeten zu retten“, sagte Rößner in ihrer Bewerbungsrede und erteilte Plänen für eine Rückkehr zur Atomkraft eine Absage. Bei der Bundestagswahl seien die Grünen der Gegenentwurf für ein „Weiter-so“.

Schlag für Co-Vorsitzende aus der Pfalz

Souverän setzte sich Tobias Lindner, der Bundestagsabgeordnete aus der Südpfalz, auf Platz zwei der Liste durch. Trotz eines Gegenkandidaten schaffte er im ersten Wahlgang 79 Prozent. Wie nach 16 Jahren Helmut Kohl liege auch jetzt ein „Hauch von Wandel, Aufbruch und Wechselstimmung in der Luft“, sagte der 39-jährige Fachpolitiker für Finanzen und Sicherheitspolitik. Lindners Herausforderer Torsten Klein aus dem Westerwald dagegen dämpfte die Euphorie: Bei der Landtagswahl im März habe die Partei in Rheinland-Pfalz – anders als in Baden-Württemberg – die Menschen auf dem Land nicht erreicht. Bei der Wählergruppe über 60 „könnten wir jedem Einzelnen die Hand reichen“, sagte der 59-Jährige.

Auch auf dem dritten Platz wollten die Delegierten personelle Stabilität. Sie wählten Corinna Rüffer (45) aus Trier mit 69 Prozent. Damit verpassten sie der Co-Landeschefin der Partei, Misbah Khan aus dem Kreis Bad Dürkheim, einen Dämpfer. Die 31-Jährige war gegen Rüffer angetreten. In ihrer Bewerbungsrede kündigte sie an, im Bundestag gegen Diskriminierung, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kämpfen zu wollen. Sie forderte, dass Vielfalt in der künftigen Bundestagsfraktion für sich selbst sprechen müsse. Khan lebt in der Pfalz, geboren wurde sie in Pakistan. Auf dem nächsten Frauenplatz, Platz fünf, wurde sie im zweiten Wahlgang mit 55,1 Prozent gewählt.

Mediziner aus Rhein-Pfalz-Kreis dabei

Der Mediziner Armin Grau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis schaffte es auf den vierten Platz der Landesliste. Der Leiter der neurologischen Klinik in Ludwigshafen sagte, er wolle seine 34-jährige Erfahrung als Arzt in die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales einbringen. Mit 74,8 Prozent der Stimmen gewann Grau gegen den Ex-Staatssekretär Ernst-Christoph Stolper aus Neustadt. Der Hunsrücker Julian Joswig schaffte es gegen acht Mitbewerber auf Platz sechs.

Hannah Heller setzte sich im dritten Wahlgang mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,3 Prozent der Stimmen auf Platz sieben der Landesliste durch. Die 30-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin ist Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat von Speyer.

Drei Mandate bei Bundestagswahl 2017

Ob dieser Platz für einen Einzug in den Bundestag ausreichen wird, ist nicht vorhersehbar. Bei der Bundestagswahl 2017 lag das Landesergebnis der Grünen in Rheinland-Pfalz bei 7,6 Prozent (im Bund bei 8,9 Prozent), das reichte für drei Mandate. Nach aktuellen Umfragen werden den Grünen bundesweit bei der Wahl 25 bis 27 Prozent der Stimmen zugetraut, sie liegen damit knapp vor der CDU.