Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Regierungserklärung die Schwerpunkte ihrer künftigen Gesundheits- und Pflegepolitik aufgezeigt. Was halten Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz von den Plänen? Die RHEINPFALZ hat fünf Kassen dazu befragt.

Was will die Landesregierung?

– Der Schlüssel für eine hochwertige Gesundheitsversorgung im ganzen Land ist ein gutes Zusammenwirken von Haus-, Fach- und