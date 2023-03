Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem eher unfreiwilligen Abgang des Pfälzers Christian Baldauf (55) als CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag stellt sich der Eifeler Gordon Schnieder (47) zur Wahl. Er ist seit einem Jahr Generalsekretär der Landespartei. Beide Ämter in Personalunion auszuüben, kann schwierig werden. Und noch eine Frage stellt sich: Kann er auch Spitzenkandidat werden – und vor allem: Will er das?

Sonntags geht er mit der Familie in die Kirche, und seine CDU-Mitgliedschaft war ihm fast in die Wiege gelegt: Gordon Schnieder, 47 Jahre, wohnt in der 1300 Einwohner zählenden Ortsgemeinde