Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Auftakt der Koalitionsgespräche über eine Neuauflage des Ampelbündnisses in Rheinland-Pfalz haben sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Dienstag noch einmal öffentlich erklärt. Der Koalitionsvertrag wird in vertraulichen Sitzungen verhandelt.

„Es geht darum, eher groß zu denken als klein“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz zum Ziel des künftigen Bündnisses. Den Industriestandort, klimaneutrales