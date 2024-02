„Ri-ra-ro – de Summerdag is do!“ – Dieser Ruf wird am 3. März wieder fröhlich durch die Straßen von Haßloch schallen. Dann wird das Großdorf in bewährter Weise den Winter verabschieden und den lang ersehnten Frühling begrüßen.

Der Sommertagsumzug wird wieder seine Farben und Klänge durch den Ort tragen. Bevor der Umzug um 14 Uhr vom Pfalzplatz aus auf die Strecke geht, findet noch die feierliche Krönung der Sommertagshoheiten statt. Nach dem Zugende wird auf dem Jahnplatz der Winter verbrannt und bis in die Abendstunden gefeiert. Das Brauchtum stammt ursprünglich aus der nördlichen Vorderpfalz und wird dort auch unter dem Namen Stabaus gefeiert. In Haßloch gibt es den Sommertagsumzug seit 1986.

Wegen der Arbeiten, die zur Zeit im Ortskern umgesetzt werden, muss der Zug von seiner gewohnten Strecke abweichen. Der neue Kurs führt vom Pfalzplatz als dem Startpunkt über die Schillerstraße, die Kirchgasse, die Bahnhof- und Bismarckstraße, die Pfaffen-, Lang-, Krämer- und Pfarrgasse und die Schillerstraße zurück zum Pfalzplatz.

71 Zugnummern erwartet

Um den Sommertagsumzug auch in diesem Jahr so bunt, vielfältig und kreativ wie in der Vergangenheit zu gestalten, waren zuvor wieder Vereine, Kindertagesstätten, Schulen, Musikgruppen, Organisationen und Unternehmen angesprochen worden, die Lust haben, mit ausgefallenen Ideen, Motivwagen oder als Fußgruppe den Umzug zu bereichern. 71 Zugnummern wurden laut Gemeindeverwaltung angemeldet, etwa so viele wie im Vorjahr, als der Umzug erstmals nach drei Jahren Corona-Pause wieder durch die Straßen ziehen konnte. Erwartet werden auch wieder Tausende Besucherinnen und Besucher.

Sommertagsumzug in Haßloch: So 3.3.; Start: 14 Uhr auf dem Pfalzplatz. Info: www.hassloch.de