Immer mehr Menschen finden ihre letzte Ruhe inmitten der Natur. Das Team des Waldfriedhofs in Wilgartswiesen begleitet sie und ihre Angehörigen auf diesem Weg. So entstand die Idee zu einem Podcast. In „(Un)Endlich Wald“ sprechen Betroffene und Begleitende ehrlich und persönlich über Tod und Trauer.

2300 Menschen haben bereits ihre letzte Ruhestätte im Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen gefunden. Wenn das Team des Waldfriedhofs auf dem 37 Hektar großen Gelände