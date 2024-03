Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Götterbaum. Toller Name. Man stellt sich darunter etwas Großartiges vor. In Wahrheit ist er aber eher nervig. Wie Springkraut, Kermesbeere, Goldrute und Robinie gehört der Götterbaum zu den invasiven Arten. Diese Pflanzen wurden aus der Ferne eingeschleppt und breiten sich hier aus. In den Wäldern der Rheinebene wuchern sie schlimmer als im Pfälzerwald. Förster beobachten das kritisch.

Je weiter weg die eigentliche Heimat liegt, desto invasiver breitet sich die Pflanze bei uns aus. Eine Regel? „Ja, es scheint fast so“, sagt Förster Volker Westermann