Saatkrähen richten in der Landwirtschaft seit Jahren mehr und mehr Schäden an. Solche Fälle sollen nun über ein Portal einfacher gemeldet werden können. Landwirte bezweifeln allerdings, dass das Problem damit in den Griff zu bekommen ist.

Krähen stehen bei vielen Menschen nicht unbedingt weit oben auf der Liste der beliebtesten Tiere. Sie machen Lärm, verdrecken Straßen und Autos und zerstören den Landwirten