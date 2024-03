Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie verbinden die Region: die Rheinbrücken. Die Bauwerke sind allerdings in die Jahre gekommen. Was würde passieren, wenn Brücken gesperrt werden müssten? Zumindest der Sprit könnte knapp werden in der Pfalz.

Manchmal kann es schnell gehen: Wegen statischer Probleme wird eine der Rheinbrücken in der Pfalz gesperrt. Pendler, die von der einen Seite des Flusses auf die andere wechseln müssen,