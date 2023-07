Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe radeln wieder Touristen durch das Ahrtal. Die Straßen sind neu, und der Fluss liegt friedlich in seinem Bett. Manche Gebäude strahlen in frischen Farben, an anderen hängen noch die Schlammreste. Dort ist nichts passiert, seit die freiwilligen Fluthelfer im Einsatz waren. Der 51-jährige Ingo Poppelreuter aus Altenburg weiß aus eigener Erfahrung, warum.

In Altenburg ist kaum ein Durchkommen. Wer mit dem Auto zur Ahrtalschule will, muss an geschäftigen Handwerkern vorbei. An einer Baustelle laden sie Material ab, an der anderen parkt ein