Die Reihe „Dialogforum Innenstadt“ geht am Montag, 6. Mai, in die vierte Runde. Ab 18 Uhr informiert die Stadtverwaltung im Erkenbert-Museum über die Planungen zur Modernisierung und Neukonzeption des Hauses am Rathausplatz.

Die Sanierung des Museums sei eines der zentralen Projekte im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Darüber könnten 90 Prozent der Kosten für die Instandsetzung und Umgestaltung des Gebäudes gefördert werden. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie zur Neukonzeption der Einrichtung und den Ablauf des Projekts will die Verwaltung am Montag vorstellen. Auch Pläne, wie das Museum nach der Neugestaltung aussehen soll, will man den Bürgern zeigen. Veranschaulicht wird das Ganze bei einem Rundgang durch das Museum, bei dem es interessante Einblicke in die Historie des stadtbildprägenden Hauses geben soll. Das Dialogforum richtet sich an die Anwohner und an engagierte Bürger, die an der Entwicklung der Innenstadt interessiert sind. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Mit der Reihe „Dialogforum Innenstadt“ informiert die Stadt über aktuelle Entwicklungen. Weitere Termine stehen im Internet unter www.frankenthal.de/mitreden.