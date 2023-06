Nach 30 Jahren als Chefredakteur und insgesamt 38 Jahren bei der RHEINPFALZ geht Michael Garthe Ende Juni in den Ruhestand. In dieser Zeit hat er viele Amtsträger und Politiker aus der Region kritisch hinterfragt, ihre Handlungen und Aussagen kommentiert und nun will er sich auch von diesen verabschieden – aber nicht ohne weitere Diskussionen. Deshalb ist seine Abschiedsfeier am Mittwochabend auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt nicht nur eine Abschiedsfeier, sondern auch eine große Podiumsdiskussion mit rund 200 Gästen. Markus Hoffmann, ehemaliger Chefredakteur des Rhein-Neckar-Fernsehens, moderiert die Gesprächsrunden rund um Journalismus, die Region,d Politik und Wissenschaft. Die Bedeutung des Lokaljournalismus war für Michael Garthe immer ein Herzensthema. So ist es auch an diesem besonderen Abend eines der bestimmenden Themen.

Für den Abschied gibt es neben vielen Gesprächen rund um Politik aber auch Musik aus der Region. Zwischen den verschiedenen Reden, unter anderem von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem neuen RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger, spielt das kurpfälzische Kammerorchester. Später am Abend gibt es ein Konzert des deutschen Musikers Max Mutzke.

Einen ersten Eindruck des Abends bietet unsere Bildergalerie: