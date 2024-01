Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Samstag wird bundesweit der Opfer der Nationalsozialisten gedacht. Auch am Landtag in Mainz. Ein Gastredner ist Alfons Ludwig Ims, der in Elendsvierteln von Kaiserslautern aufwuchs und dessen kinderreiche Eltern als „asozial“ verfolgt wurden. Darüber schrieb er ein Buch. Was das mit einer Hochzeit zu tun hat, verriet er im Gespräch mit Simone Schmidt.

Herr Ims, Sie wurden 1949 in einem Elendsviertel in Kaiserslautern, im Kalkofen, als jüngstes von zehn Kindern Ihres Vaters geboren. Wie war Ihre Kindheit?

Katastrophal.