Geschäftsfliegerei bleibt in der Metropolregion Rhein-Neckar unverzichtbar. Ein Regionalflughafen soll dafür aber nicht gebaut werden. Diese Funktion sollen die drei bestehenden Landeplätze in der Region – Mannheim, Speyer und in Teilen Worms – möglichst gemeinsam erfüllen. Jeder soll dabei seine eigenen, bereits vorhandenen Stärken ausspielen.

Das ist nach RHEINPFALZ-Informationen der Vorschlag eines Gutachtens mit dem Titel „Eruierung einer Kooperation der Flugplätze Speyer/Ludwigshafen und Mannheim“.