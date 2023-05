Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Neustadter soll zu den Anführern einer Truppe gehört haben, die den Bundesgesundheitsminister entführen und die Regierung stürzen wollte. Kurz vor Ostern sind die Verdächtigen festgenommen worden, mittlerweile ist mehr über einen von ihnen durchgesickert. Und die Strafverfolger haben verraten, warum gegen weitere Pfälzer ermittelt wird.

Es klingt bedeutungsschwanger, was „Sven Georg“ am Montag der Karwoche bei Telegram verkündet. Er schreibt in einer Chat-Gruppe für Ex-Soldaten, die Corona-Regeln