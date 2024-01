Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschung in der rheinland-pfälzischen Parteienlandschaft: Der Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels streitet nun im „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) an der Seite der früheren Galionsfigur der Linkspartei und an der des Pfälzer Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich. Was Hartenfels vor allem macht: Er rechnet mit seiner Ex-Partei ab: den Grünen.

Seit Wochen schon heizte die neue Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) die Gerüchteküche an. Bald werde sich die Partei in Mainz der Öffentlichkeit