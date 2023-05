Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anders als in den Vorjahren ist der Pfälzerwald bislang von Eichenprozessionsspinnern weitgehend verschont geblieben. Angesichts der Hitze könnte sich die Lage aber verändern. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft musste ihre Arbeiten in Merzalben (Südwestpfalz) vorsichtshalber einstellen, weil sich dort in den Baumkronen Raupennester entwickelt haben. Die Brennhaare der grau-grünen Raupen sind gefährlich, weil sie bei Kontakt die Haut heftig reizen können.

Bei Merzalben sollten Proben von Eichenblättern entnommen werden, sagt Tobias Stubenazy, Referent für Waldschutz bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. Er hat in der Zentralstelle