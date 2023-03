Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bordellbetriebe in ganz Deutschland beteiligen sich an der ersten bundesweiten Aktion „Tag der offenen Tür“ in Prostitutionsstätten. In der Pfalz ist bisher ein Speyerer Betrieb angemeldet: Bei „Lauras Girls“ im Industriegebiet Süd sollen am Donnerstag, 16. Juli, zuerst Politik und Medien, dann interessierte Bürger über die Arbeitsbedingungen informiert werden.

Hintergrund: Die Betriebe leiden unter der Corona-bedingten Schließung seit Mitte März und wollen aufzeigen, dass erotische Dienstleistungen aus ihrer Sicht auch unter