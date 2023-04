Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor dem Amtsgericht in Kandel muss sich jetzt eine Autofahrerin verantworten, die alkoholisiert und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt worden sein soll. Das Besondere an diesem Fall: Obwohl die Angeklagte eine Normal-Bürgerin ist, saß sie laut Anklage in einem Mercedes mit Diplomaten-Kennzeichen. Wie ist sie an diesen Wagen gekommen?

Eher undiplomatisch soll sich die Fahrerin eines Diplomatenfahrzeugs ausgedrückt haben, als Polizisten sie im Frühjahr 2020 in Rheinzabern (Kreis Germersheim) gestoppt hatten. In einer Anklageschrift