Queen: Alter Song für einen neuen guten Zweck

Die britische Band Queen hat den Beschäftigten im Gesundheitswesen eine neue Version ihres legendären Liedes „We are the Champions“ gewidmet. In dem am Freitag veröffentlichten Song ist die weltberühmte Liedzeile an mehreren Stellen in „You are the Champions“ umgedichtet. Die Musik von Queen-Gitarrist Brian May (links im Bild), Sänger Adam Lambert und Schlagzeuger Roger Taylor (nicht im Bild) wird von Videoaufnahmen aus aller Welt begleitet, die die Ausmaße der Corona-Pandemie zeigen. Lambert ist der Nachfolger des legendären verstorbenen Queen-Sängers Freddie Mercury. Die Musiker wollen mit dem Lied zudem zu Spenden aufrufen. Der Erlös geht an die offizielle Spendenaktion der Weltgesundheitsorganisation (WHO). afp

Bianca Jagger: Studio 54 – das war einmal!

Auf einem weißen Pferd ritt Bianca Jagger einst ins „Studio 54“, dem damals neu eröffneten, heute legendären New Yorker Nachtclub. Verheiratet mit Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger und eng befreundet mit dem Künstler Andy Warhol galt sie als angesagtestes Party-Girl der Millionenmetropole. Doch Jagger, die an diesem Samstag 70 Jahre alt wird, sieht das im Nachhinein völlig anders. „Ich würde lieber sterben als über das Studio 54 zu sprechen“, sagte sie der „Vanity Fair“. „Ich wünschte mir, es hätte es nie gegeben.“ Inzwischen führt Jagger ein völlig anderes Leben: Von Mick Jagger längst geschieden setzt sie sich als Aktivistin unter anderem für Naturschutz und Menschenrechte ein und ist leidenschaftliche Oma und Uroma. dpa

Gigi Hadid: Ein Supermodel wird Mama