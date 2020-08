Angesichts der Pandemie die „fünfte Jahreszeit“ ruhig mal sausen zu lassen? Ganz so leicht sollte sich diese Entscheidung niemand machen.

Es wäre ein schlechter Witz, wenn die nächste Fasnachtskampagne so gefeiert würde, als gäbe es kein Corona. Zu Beginn der Pandemie trugen Karnevalsveranstaltungen zur Verbreitung des Virus bei. Mit diesem Wissen ist der übliche Frohsinn schwer denkbar. Wer dem alljährlichen Treiben sowieso nichts abgewinnen kann, wird mit den Schultern zucken: ein Winter ohne Partymassen auf den Straßen, Geschunkel, Kamelle und Zoten – was soll’s?! Doch so einfach ist es nicht. Die Fasnacht wird von unzähligen Vereinen geprägt, die das kulturelle Leben in den Städten und Gemeinden mitgestalten, in denen sich Ehrenamtliche engagieren, Kinder zum Beispiel beim Gardetanz ihre Freizeit – nicht nur zur „fünften Jahreszeit“ – verbringen. Denen bleibt wohl gerade das Lachen im Halse stecken.