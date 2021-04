Der Begriff bezeichnet ursprünglich den zu einer antiken griechischen Stadt gehörenden Burgberg beziehungsweise die Wehranlage, die zumeist auf der höchsten Erhebung nahe der Stadt erbaut wurde. Folglich gibt es in Griechenland mehr als eine Akropolis, doch wenn der Name fällt, geht es meist nur um eine: die Akropolis von Athen. Diese heilige Stätte auf einem 156 Meter hohen Hügel, der bereits in der Jungsteinzeit bewohnt war, ist die meistbesuchte Attraktion Griechenlands. Die Akropolis wurde als Festung und Kultstätte konzipiert und beherbergt einige der repräsentativsten Gebäude des antiken Griechenlands. Den ältesten Teil der Stadt Athen ließ Perikles nach der Zerstörung durch die Perser neu bebauen. Auf dem Akropolis-Felsen stehen die zwischen 467 und 406 v. Chr. erbauten Propyläen, das Erechtheion, der Niketempel und der Parthenon, in dem eine kolossale Statue der Göttin Athene aus Gold und Elfenbein stand. Eine stark verkleinerte Replik der Statue befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum in Athen. Seit 1987 ist die Akropolis in Athen Teil des Unesco-Welterbes.

Etwas mehr als 100 RHEINPFALZ-Leser haben dieses Mal das Rätsel gelöst, gewonnen hat Joachim Pfeffinger aus Ludwigshafen.