Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu Beginn der zweiten Corona-Welle überbieten sich die Politiker mit neuen Ideen, uns das Leben schwer zu machen. Aber viel hilft nicht immer viel. Um das Virus einzugrenzen, müssen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren.

Die zweite Corona-Welle rollt gerade an, und die Politiker in den Landesregierungen gleichen aufgeregten Hühnern, von denen jedes was gackern muss: Beherbergungsverbot! Weihnachtsferien verlängern!