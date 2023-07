Im Dezember 2021 ist der Bahnhaltepunkt Zweibrücken-Rosengarten in Betrieb gegangen. Der neue Vorplatz mit Auto- und Fahrradstellplätzen lässt weiter auf sich warten.

Der zugesagte schriftliche Bescheid vom Mainzer Verkehrsministerium, laut dem das Land Rheinland-Pfalz 85 Prozent der Kosten für den neuen Vorplatz am Zweibrücker Bahnhaltepunkt Rosengarten übernehmen wird, ist im Rathaus der Rosenstadt noch nicht eingetroffen. „Sobald der Zuschussbescheid vorliegt, kann die Stadt den Vorplatz-Ausbau weiter vorantreiben“, sagte Rathaussprecher Jens John am Montag auf Anfrage. Zuletzt lag das Bauvorhaben auf Eis, weil die Stadt ihren 15-prozentigen Eigenanteil so lange nicht verplanen durfte, wie das Land den Zweibrücker Haushalt 2023 nicht genehmigt hatte. Seit voriger Woche ist der Etat nun genehmigt. Für den Ausbau des Vorplatzes des 2021 eröffneten Bahnhalts muss das Rathaus nach Jens Johns Worten nun den Bescheid über den 85-prozentigen Landeszuschuss abwarten. Für 665.000 Euro sollen 37 Autoparkplätze für Umsteiger in die Bahn angelegt werden, abschließbare sowie überdachte Fahrradstellplätze geschaffen werden und der Schnellimbiss einen neuen Standort erhalten.