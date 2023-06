Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat den Zweibrücker Stadthaushalt 2023 genehmigt. Dies teilte Rathaussprecher Jens John am Montagnachmittag mit. Die Stadt könne nun für rund 20 Millionen Euro in Klima- und Katastrophenschutz, Schul-, Kita- und Sportinfrastruktur, Straßenausbau und Digitalisierung investieren. Erstmals seit vielen Jahren weist der Haushaltsplan einen Überschuss aus – in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Ermöglicht wird dies über die Teilnahme am Entschuldungsprogramm und über das reformierte Finanzausgleichssystem des Landes Rheinland-Pfalz. Die Stadt musste dafür unter anderem die Auflage erfüllen, die Grundsteuer B zu erhöhen. Die vom Stadtrat eingesetzte Haushaltskonsolidierungskommission hat strukturelle Einsparungen vom Umfang von etwa zwei Millionen Euro ausgearbeitet. „In den letzten fünf Jahren konnte die Stadt Zweibrücken dreimal ein ausgeglichenes Jahresergebnis realisieren – ein Novum mit Blick auf die letzten Jahrzehnte“, erklärten am Montag Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) und Bürgermeister Christian Gauf (CDU) in einer gemeinsamen Reaktion auf die Haushaltsgenehmigung. Die „bis dato stabile Steuerentwicklung“, das Entschuldungsprogramm und „weitere Beiträge zur Haushaltskonsolidierung“ böten inzwischen „Grund zur vorsichtigen Zuversicht“.