Der SPD-Stadtverband wählt am Donnerstag einen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende Stéphane Moulin tritt zur Wiederwahl an, wie er auf Anfrage sagte. Die beiden bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Thilo Huble und Lisa Obenauer kandidieren nicht mehr. Für diese Posten stellen sich Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Rebecca Wendel zur Wahl. Als Gastredner wird der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, Marc Ruland, erwartet. Die Stadtverbandskonferenz beginnt am Donnerstag um 18.30 im Sportheim des SV Ixheim an der Römerstraße.