Mariana Freitas de Oliveira hatte sich in dieser Saison als vierter Teilnehmer der VT Zweibrücken die Qualifikation für einen Platz unter den 98 Einzelstartern bei den deutschen Meisterschaften gesichert. Bei den U20-Titelkämpfen in der Sporthalle in Bad Cannstatt landete die VTZ-Kämpferin mit dem Florett unter den teils Europa- und Weltmeisterschaft erprobten Fechterinnen auf Rang 46.

In der Siebener-Vorrunde im Modus Jeder gegen jeden schlug sich de Oliveira mit drei Siegen und drei Niederlagen gegen Fechterinnen aus Hamburg, Moers, Berlin, Hanau, Weinheim und Lübeck beachtlich.