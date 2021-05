Fitness: Seit Anfang November vergangenen Jahres war das Fitnessstudio „Trimini“ der VT Zweibrücken wegen der Corona-Krise geschlossen. Während die Läden vieler kommerzieller Betreiber wohl noch einige Zeit geschlossen bleiben, öffnet die Sportstätte in der Festhalle nun wieder – unter Auflagen. An Christi Himmelfahrt sind schon die ersten sportwilligen Mitglieder zum Trainieren da.

Am Donnerstag begrüßt das Mitarbeiterteam um die stellvertretende Studioleiterin Angelika Lißmann wieder die ersten Trainingsgäste im „Trimini“. Endlich, aus ihrer Sicht. Zwar kommen am Feiertag um 9 Uhr gleich drei Mitglieder zum Trainieren, allerdings verläuft der restliche Tag sehr ruhig. Auch für den Folgetag gehen zunächst weniger als eine Handvoll Anmeldungen bei Lißmann ein. „Das macht aber nichts. Wir wollten diese Öffnungschance trotzdem nutzen, egal mit welchem Aufwand, um damit unseren 350 Mitgliedern zu zeigen, dass wir noch da sind und uns auf jeden Einzelnen freuen“, betont sie.

Einfach vorbeigehen geht im Übrigen auch bei Lockerungen in der Corona-Zeit natürlich noch nicht: Wer trainieren möchte, muss sich vorab telefonisch anmelden und einen tagesaktuellen negativen Schnelltest oder einen Nachweis über vollständigen Impfschutz oder Genesung dabei haben. Zudem ist das Tragen von OP- oder FFP2-Masken beim Training erforderlich. Bei der Übungsausführung am Trainingsgerät darf die Maske dann abgesetzt werden. Außerdem bekommt jeder Trainingsgast eine eigene Sprühflasche mit Desinfektionsmittel zugeteilt, um das benutzte Gerät sauber zu machen.

Familiäre Umgebung im „Trimini“ wird geschätzt

Der ersten Gelegenheit zum Training im Studio hat unter anderem Armin Beckmann entgegengefiebert. Für den 25-Jährigen ist das überfällig. Zwar gehe es ihm in erster Linie ums Trainieren, allerdings empfindet er die menschliche Komponente als genauso wichtig. „Ich hab’ mir während der Schließzeit eine Trainings-App gekauft und damit daheim trainiert.“ Dazu habe er Joggingrunden gedreht und sei öfters aufs Fahrrad gestiegen.

„Aber der Kontakt zu anderen Gleichgesinnten hat mir einfach gefehlt“, erklärt der selbstständige Web-Designer. Das „Trimini“ und sein Publikum ist aus seiner Sicht sehr familiär aufgebaut, hier kenne jeder jeden, und das biete eine schöne Umgebung. Seine Muskeln seien zwar etwas weicher geworden im Gegensatz zum sonstigen Gewichtestemmen, sein Sportpensum habe er dennoch erreicht. „Wenn Selbsttest, Maske, Desinfektionsflasche und die vorherige Terminvereinbarung der Preis zum Trainieren sind, dann nehme ich das gerne in Kauf“, skizziert er seinen Standpunkt.

Trotz eigenem Fitness-Keller lieber ins Studio

Nur ein paar Meter weiter hängt Daniel Dehne an der Klimmzug-Stange. Er ist ebenfalls zur ersten 90 Minuten-Schicht gekommen. „Das hab’ ich einfach gebraucht, ein paar bekannte Gesichter sehen, auch wenn es jetzt nur ganz wenige sind“, erklärt der Mitarbeiter eines Zulieferers der Automobilbranche, während er sich zwischen Übungssätzen ausruht.

Zu Hause im Keller besitzt er eigentlich so etwas wie ein eigenes Fitnessstudio. Dadurch musste er sein Trainingspensum in den vergangenen Monaten gar nicht groß ändern, er hat keine Muskeln eingebüßt. Doch in der großen Runde mit anderen mache das Training einfach mehr Spaß. Drei- bis viermal pro Woche will der Kraftsportler das kleine Studio nun wieder besuchen – wie vor der Pandemie. Die auferlegten Regeln verderben ihm die Freude jedenfalls nicht.

Kapazitätsgrenze so oft wie möglich ausschöpfen

Nils Neumann ist der Erste am Donnerstag, der nach der Wiedereröffnung die Hanteln schwingt. „Das war schon ein tolles Gefühl, nach der ganzen Zeit die Atmosphäre mal wieder zu erleben“, meint der Abiturient. Für den 18-Jährigen ist das Workout ein Ausgleich zum Alltag. Anfangs zur Schule, jetzt zu seiner Arbeit als Produktionshelfer bei Bosch in Homburg. „Man hat sich halt, so gut es geht, fit gehalten. Aber ich möchte Kraft aufbauen, da ist es schon idealer, das in einem Studio zu tun“, meint Neumann, der sich ans Tragen einer Maske und Desinfizieren im Alltag schon so stark gewöhnt hat, dass es ihm nichts mehr ausmacht.

Das Telefon an der Rezeption klingelt derweil immer öfter. Zur Freude von Angelika Lißmann melden sich immer mehr Sportler für den kommenden Tag an. „Schöner ist es, wenn wir die Kapazität von maximal acht Trainierenden gleichzeitig so oft wie möglich ausschöpfen, allerdings halten wir auch in Leerlaufphasen durch.“ Und selbst wenn die Inzidenz wieder mit strengere Auflagen steigt oder eine erneute Schließung droht, wolle man bei der VTZ durchhalten.

Info

Es darf auch wieder ein Schnuppertraining gebucht werden, mit Anmeldung und vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06332/77089.