Tomas Kraucevicius, seit 2016 der Mann im rechten Rückraum des Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz, hat vom Handball noch nicht genug. Der 35-Jährige, der nach einigen Jahren Handball-Wanderschaft durch Europa mit seiner Familie in Zweibrücken längst heimisch geworden ist und ein Haus gekauft hat, hat noch Lust auf Handball. Er wird – nachdem es in dieser Saison keine Pflichtspiele gab – seine Erfahrung auch kommende Saison für die VTZ Saarpfalz in die Waagschale werfen und verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Runde.