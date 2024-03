Hoch Markus, das mit seinem Zentrum über Osteuropa liegt, hat am Mittwoch für einen sehr milden kalendarischen Frühlingsbeginn gesorgt. Das freundliche und sehr milde Wetter hält auch am Donnerstag an, wobei sich ein paar Wolken am Zweibrücker Himmel zeigen – dennoch sollte die Sonne für etwa fünf Stunden scheinen. Die Temperaturen steigen von acht Grad am Morgen auf 18 Grad am Nachmittag – ähnlich wie am Vortag. Örtlich gibt es Frühnebel, es weht ein insgesamt nur schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Der Freitag hält bei Sonne, Wolken und Temperaturen von sieben bis 17 Grad nur wenig Wetteränderung bereit.

In der Nacht auf Samstag ziehen aus Nordwesten allmählich Schauer auf und leiten einen Wetter- und Temperatursturz ein. Am Wochenende dreht die Strömung auf Nord und bringt immer wieder Schauer, teils mit Graupel bei nur noch zehn Grad am Samstag und acht Grad am Sonntag – als Höchsttemperatur wohlgemerkt. Nachts kühlt es dann auf zwei bis drei Grad ab. Der Wind dreht immer mehr auf Nordwest bis Nord und frischt böig auf, mit Böen bis zu 50 Stundenkilometern.